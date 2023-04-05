Шок на "Камп Ноу": "Реал" розгромив на виїзді "Барселону" та вийшов у фінал Кубка Іспанії (відео)

Перший матч завершився мінімальною перемогою каталонців

"Реал" з рахунком 4:0 розгромив на виїзді "Барселону" після поразки 0:1 вдома у першому матчі та вийшов до фіналу Кубка Іспанії.

Як повідомляє "Телеграф", наприкінці першого тайму, що відзначився напруженою боротьбою, гостям вдалася зразкова контратака, яку голом завершив Вінісіус Жуніор.

Перерва не допомогла господарям поля прийти до тями, тоді як мадридці на 50-й хвилині зміцнили свою перевагу завдяки голу Бензема, який пізніше забив ще два м’ячі.

"Барселона" — "Реал" — 0:4

Голи: Вінісіус Жуніор (45+1), Бензема (50), (58, з пенальті), (81)

"Барселона": Тер Стеген, Араухо, Кунде, Алонсо (Гарсія, 66), Бальде, Бускетс, Кессьє (Фаті, 60), Роберто, Рафінья (Торрес, 66), Левандовськи, Гаві.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Камавінга, Вальверде, Кроос, Модріч (Чуамені, 87), Родріго (Асенсіо, 74), Бензема (Начо, 89), Вінісіус Жуніор (Себальйос, 86).

Огляд матчу:

"Барселона" – "Реал". Відео голів та огляд матчу

Суперником "Реала" у фіналі Кубка Іспанії буде "Осасуна", яка за сумою двох матчів з рахунком 2:1 обіграла "Атлетік".

Раніше повідомлялося, що УЄФА може відсторонити "Барселону" на один сезон із єврокубків через справу Негрейри.

Напередодні "Челсі" з українським вінгером Михайлом Мудриком зіграв унічию 0:0 проти "Ліверпуля" у відкладеному матчі англійської Прем’єр-ліги.