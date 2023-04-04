"Барселона" — "Реал": онлайн-трансляція матчу

Команди розіграють путівку до фіналу Кубка Іспанії

У середу, 5 квітня, "Барселона" та "Реал" проведуть другий матч у рамках 1/2 фіналу Кубка короля. У першій грі Синьо-гранатові здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу, за підсумками якого визначиться другий фіналіст у турнірі. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Каталонці у 2023 році почали домінувати у протистоянні з "Реалом", вигравши три матчі поспіль, у тому числі й Суперкубок Іспанії. Крім того, "Синьо-гранатові" мають чудові шанси на успіх у Ла Лізі, де вони лідирують у турнірній таблиці, випереджаючи Вершкових на 12 очок. Королівський клуб провалив внутрішню кампанію, проте все ще претендує на перемогу у Лізі чемпіонів. У будь-якому разі протистояння грандів іспанського футболу завжди цікаве, а в цьому випадку на кону гри стоїть вихід у фінал КК.

Де дивитись гру

У прямому ефірі в Україні гру "Барселона" — "Реал" покаже "megogo 1" та Volia TV.

Прогноз букмекерів

На думку фахівців, у цій зустрічі немає явного фаворита, проте букмекери надають невелику перевагу "Барселоні". Аналітики практично не сумніваються у проході Барси у фінал турніру — коефіцієнт 1,36 (ймовірність 74%) проти 3,60 за "Реал" (ймовірність 28% при маржі букмекерів 2%).

Історія зустрічей

Команди зіграли між собою 287 матчів, у яких каталонці виграли 120 поєдинків, 62 гри завершилися внічию, а 105 разів тріумфував "Реал". В останній грі Синьо-гранатові обіграли Вершкових у чемпіонаті Іспанії з рахунком 2:1.

Нагадаємо, у січні Синьо-гранатові обіграли Вершкових у Суперкубку Іспанії.

Відеоогляд матчу "Реал" - "Барселона" 19 березня

Раніше повідомлялося, що "Реал" дізнався ім’я суперника в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.