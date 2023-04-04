"Барселона" — "Реал": де і коли дивитися останнє Ель-Класіко сезону

У Кубку Іспанії залишилося провести лише кілька матчів

У середу, 5 квітня, каталонська "Барселона" в рамках матчу-відповіді Кубка Короля зіграє проти мадридського "Реала". У першому матчі "Синьо-гранатові" здобули гостьову перемогу з рахунком 1:0. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "Реал".

У прямому ефірі в Україні гру покаже "megogo 1" та Volia TV. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Останнє Ель-Класіко сезону пройде у столиці Каталонії на стадіоні "Камп Ноу", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. У нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів, а також хайлайти поєдинку.

Нагадаємо, у фіналі Кубка Іспанії "Барселона" або "Реал" зустрінуться з переможцем 2-матчевого протистояння "Атлетика" та "Осасуни", які свій матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка короля проведуть 4 квітня.

Зазначимо, "Синьо-гранатові" та "Вершкові" тричі зустрічалися між собою у 2023 році. У січні "Барса" перемогла Королівський клуб у Суперкубку Іспанії, у березні — у кубку Іспанії, а також у рамках матчу 26-го туру Ла Ліги.

Раніше "Реал" виграв клубний чемпіонат світу-2023 з українцем у складі.