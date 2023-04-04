"Барселона" - "Реал": где и когда смотреть последнее Эль-Класико сезона

В Кубке Испании осталось провести всего несколько матчей

В среду, 5 апреля, каталонская "Барселона" в рамках ответного матча Кубка Короля сыграет против мадридского "Реала". В первом матче "Сине-гранатовые" добыли гостевую победу со счетом 1:0. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" — "Реал".

В прямом эфире в Украине игру покажет "megogo 1" и Volia TV. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Последнее Эль-Класико сезона пройдет в столице Каталонии на стадионе "Камп Ноу", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. У нас на сайте оперативно будут доступны видео голов, а также хайлайты поединка.

Напомним, в финале Кубка Испании "Барселона" или "Реал" встретятся с победителем 2-матчевого противостояния "Атлетика" и "Осасуны", которые свой ответный матч 1/2 финала Кубка короля проведут 4 апреля.

Отметим, "Сине-гранатовые" и "Сливочные" трижды встречались между собой в 2023 году. В январе "Барса" победила Королевский клуб в Суперкубке Испании, в марте — в кубке Испании, а также в рамках матча 26-го тура Ла Лиги.

Ранее "Реал" выиграл Клубный чемпионат мира-2023 с украинцем в составе.