"Барселона" переиграла "Реал" благодаря курьезному голу (видео)

"Эль-Класико" в Мадриде удалось

В четверг, 2 марта, в Мадриде состоялось очередное "Эль-Класико" в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Испании сезона 2022/23.

Встреча, проходившая в столице Испании на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 1:0 в пользу "Барселоны". Об этом сообщает пресс-служба Сливочных в Twitter.

"Реал" на правах хозяина встречи начал с атак, однако открыли счет гости. На 26-й минуте после серии ошибок игроков "Реала" мяч оказался в ногах у Кессье. Франк пробил из пределов штрафной, а Куртуа отбил ногой. К сожалению для вратаря мадридцев, мяч после серии рикошетов пересек линии его ворот. Автогол на счету Эдера Милитао. Во втором тайме "Реал" добавил, но забить мадридцы так и не сумели.

"Реал" — "Барселона" — 0:1.

Гол: Милитао, 26, аг.

Предупреждения: Винисиус, 24, Начо, 55, Вальверде, 73 — Рафинья, 45, Гави, 51, Кессье, 67.

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо (Родриго, 67) — Модрич (А. Родригес, 84), Камавинга, Кроос (Тчуамени, 74) — Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор.

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Араухо, Маркос Алонсо, Бальде — Бускетс, Кессье (С. Роберто, 86), де Йонг — Рафинья (Фати, 69), Ферран Торрес, Гави.

Статистика матча Реал - Барселона

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Финалист в противостоянии "Реала" и "Барселоны" определится по итогам второй игры, которая состоится 5 апреля в столице Каталонии. Победитель "дуэли" встретится в финале с победителем 2-матчевого противостояния "Атлетика" и "Осасуны".

Напомним, команды уже встречались между собой в этом году. В январе "Барса" победила мадридцев в Суперкубке Испании.

Ранее "Реал" выиграл Клубный чемпионат мира-2023.