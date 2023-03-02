"Реал" - "Барселона": онлайн полуфинала Кубка Испании

Текстовая трансляция первого поединка двухматчевого противостояния

Волею жребия футбольные болельщики получили неожиданный бонус. Дополнительную встречу грандов мирового футбола. В четверг, 2 марта, сыграют "Реал" и "Барселона". Напомним, что в январе "Барселона" обыграла "Реал" в Суперкубе Испании.

Это будет первый полуфинальный матч Кубка Испании. Команды встретятся в Мадриде. Начало матча в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию поединка "Реал" — "Барселона".

В другом полуфинальном матче "Осасуна" обыграла "Атлетик" — 1:0.

Путь в полуфинал

Обе команды стартовали с 1/16 финала.

"Касереньо" (Д4) — "Реал" — 0:1

"Вильярреал" — "Реал" — 2:3

"Реал" — "Атлетико" — 3:1 (д.в.)

"Интерсити" (Д3) — "Барселона" — 3:4 (д.в.)

"Сеута" (Д3) — "Барселона" — 0:5

"Барселона" — "Реал Сосьедад" — 1:0

Ответный поединок состоится 5 апреля.

Трофеи

Кубок Испании проводится с 1902 года. За это время "Барселона" 31 раз выиграла трофей — это рекорд! У "Реала" — 19 побед.

История встреч

В Кубке Испании команды сыграли между собой 35 раз! У "Реала" — 12 побед, у "Барселоны" — 15, еще 8 поединков завершились вничью.

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор считают "Реал" явным фаворитом встречи. Прогноз компании Пари-Матч: победа "Реала" — 1,93, ничья — 3,70, победа "Барселоны" — 4,00.

Коэффициент на проход: "Реал" — 1,85, "Барселона" — 1,96.

Где смотреть

В Украине игру в прямом эфире покажут Megogo и Volia TV.