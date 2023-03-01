"Реал" - "Барселона": букмекеры удивили прогнозом на полуфинал Кубка Испании

Специалисты назвали фаворита суперматча

В четверг, 2 марта, "Реал" в рамках первого матча 1/2 финала Кубка короля примет "Барселону", которая в январе обыграла Сливочных в Суперкубке Испании. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Барселона".

По мнению букмекеров, мадридцы являются явными фаворитами встречи. Об этом сообщает "Пари-Матч".

На успех Сливочных можно сделать ставку с коэффициентом 1,93-1,95. В то же время успех "Барселоны" и ничья менее вероятны — коэффициенты 3,80-4,00 и 3,50-3,70 соответственно. Добавим, аналитики считают, что у "Реала" больше шансов на выход в финал по итогам 2-матчевого противостояния — 1,85 за хозяев против 1,96 за гостей.

Прогноз букмекеров на матч Кубка Испании "Реал" — "Барселона"

Пари-Матч: (победа "Реала" 1,93 — ничья 3,70 — победа "Барселоны" 4,00)

William Hill: (1,95 — 3,50 — 3,80)

Bwin: (1,95 — 3,50 — 3,90)

Первая игра "Реал" — "Барселона" пройдет в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу". Эту встречу можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. Ответная игра состоится 5 апреля.

Ранее "Реал" выиграл Клубный чемпионат мира.