"Реал" – "Барселона": букмекери здивували прогнозом на півфінал Кубка Іспанії

Фахівці назвали фаворита суперматчу

У четвер, 2 березня, "Реал" у рамках першого матчу 1/2 фіналу Кубка короля прийме "Барселону", яка в січні обіграла Вершкових у Суперкубку Іспанії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Барселона".

На думку букмекерів, мадридці є очевидними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє "Парі-Матч".

На успіх вершкових можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,93-1,95. Водночас успіх "Барселони" та нічия менш ймовірні — коефіцієнти 3,80-4,00 та 3,50-3,70 відповідно. Додамо, аналітики вважають, що "Реал" має більше шансів на вихід у фінал за підсумками 2-матчевого протистояння — 1,85 за господарів проти 1,96 за гостей.

Прогноз букмекерів на матч Кубка Іспанії "Реал" — "Барселона"

Парі-Матч: (перемога "Реала" 1,93 — нічия 3,70 — перемога "Барселони" 4,00)

William Hill: (1,95 — 3,50 — 3,80)

Bwin: (1,95 — 3,50 — 3,90)

Перша гра "Реал" — "Барселона" пройде в Мадриді на "Сантьяго Бернабеу". Цю зустріч можна буде переглянути у прямому ефірі в Україні. Гра-відповідь відбудеться 5 квітня.

Раніше "Реал" виграв клубний чемпіонат світу.