"Реал" — "Барселона": онлайн півфіналу Кубка Іспанії

Текстова трансляція першого поєдинку двоматчевого протистояння

Волею жеребу футбольні вболівальники здобули несподіваний бонус. Додаткова зустріч грандів світового футболу. У четвер, 2 березня, зіграють "Реал" та "Барселона". Нагадаємо, що в січні "Барселона" обіграла "Реал" у Суперкубі Іспанії.

Це буде перший півфінальний матч Кубку Іспанії. Команди зустрінуться у Мадриді. Початок матчу о 22:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію поєдинку "Реал" — "Барселона".

В іншому півфінальному матчі "Осасуна" обіграла "Атлетік" — 1:0.

Шлях у півфінал

Обидві команди стартували з 1/16 фіналу.

"Касереньо" (Д4) — "Реал" — 0:1

"Вільярреал" — "Реал" — 2:3

"Реал" — "Атлетіко" — 3:1 (д.ч.)

"Інтерсіті" (Д3) — "Барселона" — 3:4 (д.ч.)

"Сеута" (Д3) — "Барселона" — 0:5

"Барселона" — "Реал Сосьєдад" — 1:0

Поєдинок у відповідь відбудеться 5 квітня.

Трофеї

Кубок Іспанії проводиться з 1902 року. За цей час "Барселона" 31 раз виграла трофей — це рекорд! "Реал" має 19 перемог.

Історія зустрічей

У Кубку Іспанії команди зіграли між собою 35 разів! У "Реала" — 12 перемог, у "Барселони" — 15, ще 8 поєдинків завершилися внічию.

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор вважають "Реал" явним фаворитом зустрічі. Прогноз компанії Парі-Матч: перемога "Реала" — 1,93, нічия — 3,70, перемога "Барселони" — 4,00.

Коефіцієнт на прохід: "Реал" — 1,85, "Барселона" — 1,96.

Де дивитись

В Україні гру в прямому ефірі покажуть Megogo та Volia TV.