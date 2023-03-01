"Реал" — "Барселона": де і коли дивитись суперматч Кубка Іспанії

Велика гра пройде у Мадриді

У четвер, 2 березня, у Мадриді в рамках півфіналу Кубка короля відбудеться чергове іспанське "Ель-Класіко". Іспанські гранди у 2023 році вже зустрічалися в рамках Суперкубка Іспанії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Барселона".

У прямому ефірі в Україні гру покаже "megogo" та Volia TV. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Перша гра "Реал" — "Барселона" відбудеться у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. У нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів та відеоогляд зустрічі.

Обом командам є що доводити. Вершкові поки що відстають від каталонців у чемпіонаті, а також програли "Барсі" битву за Суперкубок Іспанії. А "Синьо-гранатові" з тріском пролетіли в Європі, поступившись у стиковому раунді Ліги Європи "Манчестер Юнайтед". У будь-якому випадку важко передбачити, як складеться гра, яка приверне мільйони вболівальників до екранів.

Раніше повідомлялося, що "Реал" фактично вирішив усі питання про вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, розгромивши "Ліверпуль" в Англії (5:2). До цього Королівський клуб виграв Клубний чемпіонат світу з футболу.