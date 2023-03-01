"Реал" - "Барселона": где и когда смотреть суперматч Кубка Испании

Большая игра пройдет в Мадриде

В четверг, 2 марта, в Мадриде в рамках полуфинала Кубка короля состоится очередное испанское "Эль-Класико". Испанские гранды в 2023 году уже встречались в рамках Суперкубка Испании. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Барселона".

В прямом эфире в Украине игру покажет "megogo" и Volia TV. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Первая игра "Реал" — "Барселона" состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. У нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и видеообзор встречи.

Обеим командам есть что доказывать. Сливочные пока отстают от каталонцев в чемпионате, а также проиграли "Барсе" битву за Суперкубок Испании. А "Сине-гранатовые" с треском пролетели в Европе, уступив в стыковом раунде Лиги Европы "Манчестер Юнайтед". В любом случае тяжело предсказать, как сложится игра, которая привлечет миллионы болельщиков к экранам.

Ранее сообщалось, что "Реал" фактически решил все вопросы о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов, разгромив "Ливерпуль" в Англии (5:2). До этого Королевский клуб выиграл Клубный чемпионат мира по футболу.