"Барселона" переграла "Реал" завдяки курйозному голу (відео)

"Ель-Класіко" у Мадриді вдалося

У четвер, 2 березня, у Мадриді відбулося чергове "Ель-Класіко" у рамках першого матчу 1/2 фіналу Кубка Іспанії сезону 2022/23.

Зустріч, що проходила у столиці Іспанії на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", завершилася з рахунком 1:0 на користь "Барселони". Про це повідомляє пресслужба Вершкових у Twitter.

"Реал" на правах господаря зустрічі розпочав з атак, проте відкрили рахунок гості. На 26-й хвилині після серії помилок гравців "Реала" м’яч опинився в ногах у Кесс'є. Франк пробив з меж штрафного майданчика, а Куртуа відбив ногою. На жаль для воротаря мадридців, м’яч після серії рикошетів перетнув лінії його воріт. Автогол на рахунку Едера Мілітана. У другому таймі "Реал" додав, але забити мадридці так і не зуміли.

"Реал" — "Барселона" — 0:1.

Гол: Мілітан, 26, аг.

Попередження: Вінісіус, 24, Начо, 55, Вальверде, 73 — Рафінья, 45, Гаві, 51, Кессьє, 67.

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Мілітан, Рюдігер, Начо (Родріго, 67) — Модріч (А. Родрігес, 84), Камавінга, Кроос (Тчуамені, 74) — Вальверде, Бензема, Вінісіус Жуніор.

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Араухо, Маркос Алонсо, Бальде — Бускетс, Кессьє (С. Роберто, 86), Де Йонг — Рафінья (Фаті, 69), Ферран Торрес, Гаві.

Статистика матчу Реал - Барселона

Повний відеоогляд зустрічі:

Фіналіст у протистоянні "Реала" та "Барселони" визначиться за підсумками другої гри, яка відбудеться 5 квітня у столиці Каталонії. Переможець "дуелі" зустрінеться у фіналі з переможцем 2-матчевого протистояння "Атлетика" та "Осасуни".

Нагадаємо, команди вже зустрічалися між собою цього року. У січні "Барса" перемогла мадридців у Суперкубку Іспанії.

Раніше "Реал" виграв Клубний чемпіонат світу-2023.