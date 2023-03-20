"Барселона" вырвала победу у "Реала" в Эль-Класико на последних секундах (видео)

Игра состоялась в столице Каталонии

В воскресенье, 19 марта, "Барселона" в рамках матча 26-го тура чемпионата Испании сезона 2022/23 принимала мадридский "Реал". Накануне клубы сыграли в полуфинале Кубка Короля.

Встреча, проходившая в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба в Twitter.

"Реал" вышел вперед уже на 9-й минуте встречи после автогола Рональда Араухо, а каталонцы отыгрались под занавес первого тайма благодаря голу Серхи Роберто. Победный гол Сине-гранатовым принес Франк Кессье на второй компенсированной минуте второго тайма. Эта победа позволила Барсе оторваться от "Реала" на 12 очков в турнирной таблице Примеры за 12 туров до окончания первенства.

Напомним, команды уже встречались между собой в 2023 году. В январе Сине-гранатовые обыграли Сливочных в Суперкубке Испании.

Добавим, что каталонцы вылетели из еврокубков, уступив "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы. Теперь Барса сосредоточена лишь на Кубке и первенстве Испании. А вот "Реал" пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где мадридцам предстоит сыграть с "Челси".