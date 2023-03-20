"Барселона" вирвала перемогу у "Реала" в Ель Класіко на останніх секундах (відео)

Гра відбулася у столиці Каталонії

У неділю, 19 березня, "Барселона" у рамках матчу 26-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2022/23 приймала мадридський "Реал". Напередодні клуби зіграли у півфіналі Кубка Короля.

Зустріч, що проходила у Барселоні на стадіоні "Камп Ноу", завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів. Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу у Twitter.

"Реал" вийшов уперед уже на 9-й хвилині зустрічі після автоголу Рональда Араухо, а каталонці відігралися під завісу першого тайму завдяки голу Серхі Роберто. Переможний гол Синьо-гранатовим приніс Франк Кессьє на другій компенсованій хвилині другого тайму. Ця перемога дозволила Барсі відірватися від "Реала" на 12 очок у турнірній таблиці Прімери за 12 турів до закінчення першості.

Нагадаємо, команди вже зустрічалися між собою у 2023 році. У січні Синьо-гранатові обіграли Вершкових у Суперкубку Іспанії.

Додамо, що каталонці вилетіли з єврокубків, поступившись "Манчестер Юнайтед" у 1/8 фіналу Ліги Європи. Тепер Барса зосереджена лише на Кубку та першості Іспанії. А ось "Реал" пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де мадридцям належить зіграти з "Челсі".