"Барселона" - "Реал": онлайн-трансляция матча
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Команды разыграют путевку в финал Кубка Испании
В среду, 5 апреля, "Барселона" и "Реал" проведут второй матч в рамках 1/2 финала Кубка короля. В первой игре Сине-гранатовые добыли минимальную победу со счетом 1:0.
"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча, по итогам которого определится второй финалист в турнире. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
Каталонцы в 2023 году начали доминировать в противостоянии с "Реалом", выиграв три матча подряд, в том числе и Суперкубок Испании. Кроме того, "Сине-гранатовые" имеют отличные шансы на успех в Ла Лиге, где они лидируют в турнирной таблице, опережая Сливочных на 12 очков. Королевский клуб провалил внутреннюю кампанию, однако все еще претендует на победу в Лиге чемпионов. В любом случае противостояние грандов испанского футбола всегда интересно, а в данном случае на кону игры стоит выход в финал КК.
Где смотреть игру
В прямом эфире в Украине игру "Барселона" — "Реал" покажет "megogo 1" и Volia TV.
Прогноз букмекеров
По мнению специалистов, в этой встрече нет явного фаворита, однако букмекеры отдают небольшое предпочтение "Барселоне". Аналитики практически не сомневаются в проходе Барсы в финал турнира — коэффициент 1,36 (вероятность 74%) против 3,60 за "Реал" (вероятность 28% при марже букмекеров 2%).
История встреч
Команды сыграли между собой 287 матчей, в которых каталонцы выиграли 120 поединков, 62 игры завершились вничью, а 105 раз триумфовал "Реал". В последней игре Сине-гранатовые обыграли Сливочных в чемпионате Испании со счетом 2:1.
Напомним, в январе Сине-гранатовые обыграли Сливочных в Суперкубке Испании.
Ранее сообщалось, что "Реал" узнал имя соперника в 1/4 финала Лиги чемпионов.