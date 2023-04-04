"Барселона" - "Реал": онлайн-трансляция матча

Команды разыграют путевку в финал Кубка Испании

В среду, 5 апреля, "Барселона" и "Реал" проведут второй матч в рамках 1/2 финала Кубка короля. В первой игре Сине-гранатовые добыли минимальную победу со счетом 1:0.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча, по итогам которого определится второй финалист в турнире. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Каталонцы в 2023 году начали доминировать в противостоянии с "Реалом", выиграв три матча подряд, в том числе и Суперкубок Испании. Кроме того, "Сине-гранатовые" имеют отличные шансы на успех в Ла Лиге, где они лидируют в турнирной таблице, опережая Сливочных на 12 очков. Королевский клуб провалил внутреннюю кампанию, однако все еще претендует на победу в Лиге чемпионов. В любом случае противостояние грандов испанского футбола всегда интересно, а в данном случае на кону игры стоит выход в финал КК.

Где смотреть игру

В прямом эфире в Украине игру "Барселона" — "Реал" покажет "megogo 1" и Volia TV.

Прогноз букмекеров

По мнению специалистов, в этой встрече нет явного фаворита, однако букмекеры отдают небольшое предпочтение "Барселоне". Аналитики практически не сомневаются в проходе Барсы в финал турнира — коэффициент 1,36 (вероятность 74%) против 3,60 за "Реал" (вероятность 28% при марже букмекеров 2%).

История встреч

Команды сыграли между собой 287 матчей, в которых каталонцы выиграли 120 поединков, 62 игры завершились вничью, а 105 раз триумфовал "Реал". В последней игре Сине-гранатовые обыграли Сливочных в чемпионате Испании со счетом 2:1.

Напомним, в январе Сине-гранатовые обыграли Сливочных в Суперкубке Испании.

Видеообзор матча "Реал" - "Барселона" 19 марта

Ранее сообщалось, что "Реал" узнал имя соперника в 1/4 финала Лиги чемпионов.