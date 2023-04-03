Шакира с детьми уезжает из Барселоны от соседки-свекрови и изменщика бывшего

Певица решила начать "новую главу"

Популярная латиноамериканская певица Шакира после скандального разрыва с известным футболистом Жераром Пике решила начать новую жизнь. Вместе со своими детьми, сыновьями Сашей и Миланом, артистка переезжает из Барселоны, Испания.

О своем переезде Шакира рассказала на своей странице в Инстаграм. Артистка опубликовала трогательный пост, в котором попрощалась с Барселоной, где она жила со своими двумя сыновьями и Пике. Как сообщает ряд СМИ, Шакира с детьми вернулась в Майами, штат Флорида, где живут ее родители.

Певица Шакира с сыновьями Сашей и Миланом. Фото: Getty Images

"Я поселилась в Барселоне, чтобы дать своим детям стабильность, ту самую, которую мы сейчас ищем в другом уголке мира рядом с семьей, друзьями и морем. Сегодня мы начинаем новую главу в поисках нашего счастья" — написала знаменитость.

Также она поблагодарила всех, кто ее поддерживал, пока она жила в Испании, и конечно же обратилась к своим испанским зрителям.

"Спасибо всем, кто плыл вместе со мной по волнам Барселоны, города, в котором я узнала, что дружба длиннее любви. Спасибо всем, кто помог мне, высушил мои слезы, вдохновил меня и заставил меня расти. Спасибо всем моим испанским фанатам, которые подарили мне свою преданность и любовь" — добавила певица.

Также в Инстаграм-сторис звезда опубликовала фото с окна самолета, который подписала: "Но все не всегда так, как мы мечтали. Иногда мы бежим, но никогда не добираемся туда. Не сомневайтесь, что я всегда буду здесь".

Ранее "Телеграф" сообщал, что 35-летний испанский футболист Жерар Пике спустя 11 лет отношений ушел от Шакиры, матери его двоих сыновей. Избранницей звезды стала 23-летняя студентка и модель Клара Чиа Марти. Папарацци долго охотились за парой, пока спортсмен не опубликовал романтический снимок с возлюбленной у себя в соцсетях.