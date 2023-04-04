"Барселона" — "Реал": букмекеры с трудом выделили фаворита "Эль-Класико"

Последнее "Эль-Класико" сезона состоится в столице Каталонии

В среду, 5 апреля, в Испании состоится суперматч 1/2 финала Кубка короля "Барселона" — "Реал". В первой игре каталонцы отпраздновали гостевую победу со счетом 1:0.

По мнению букмекеров, немного больше шансов на успех именно у Сине-гранатовых. Об этом сообщает favbet.ua.

На успех хозяев в основное время аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,25-2,49. В то же время триумф гостей и ничья менее вероятны — коэффициенты 2,75-3,10 и 3,40-3,60 соответственно. Добавим, что букмекеры практически не сомневаются в проходе Барсы в финал — коэффициент 1,36 (вероятность 74%) против 3,60 за "Реал" (вероятность 28% при марже букмекеров 2%).

Прогноз букмекеров на матч Кубка Испании "Барселона" — "Реал" (основное время)

Favbet: (победа "Барселоны" 2,49 — ничья 3,55 — победа "Реала" 3,10)

William Hill: (2,25 — 3,40 — 3,10)

Bwin: (2,30 — 3,60 — 2,75)

Видеообзор первого матча "Реал" - "Барселона"

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру "Барселона" — "Реал" в прямом эфире в Украине.

Добавим, что "Реал" трижды проиграл "Барселоне" в 2023 году. В январе "Барса" победила Королевский клуб в Суперкубке Испании, в марте — в первой игре кубка Испании, а также в рамках центрального матча 26-го тура Ла Лиги.