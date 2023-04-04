"Барселона" — "Реал": букмекери насилу виділили фаворита "Ель-Класіко"

Останнє "Ель-Класіко" сезону відбудеться у столиці Каталонії

У середу, 5 квітня, в Іспанії відбудеться суперматч 1/2 фіналу Кубка короля "Барселона" — "Реал". У першій грі каталонці відсвяткували гостьову перемогу з рахунком 1:0.

На думку букмекерів, трохи більше шансів на успіх саме у Синьо-гранатових. Про це повідомляє favbet.ua.

На успіх господарів в основний час аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,25-2,49. Водночас тріумф гостей та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 2,75-3,10 та 3,40-3,60 відповідно. Додамо, що букмекери практично не сумніваються у проході Барси у фінал — коефіцієнт 1,36 (ймовірність 74%) проти 3,60 за "Реал" (ймовірність 28% при маржі букмекерів 2%).

Прогноз букмекерів на матч Кубка Іспанії "Барселона" — "Реал" (основний час)

Favbet: (перемога "Барселони" 2,49 — нічия 3,55 — перемога "Реала" 3,10)

William Hill: (2,25 — 3,40 — 3,10)

Bwin: (2,30 — 3,60 — 2,75)

Відеоогляд першого матчу "Реал" - "Барселона"

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися гру "Барселона" — "Реал" у прямому ефірі в Україні.

Додамо, що "Реал" тричі програв "Барселоні" у 2023 році. У січні "Барса" перемогла Королівський клуб у Суперкубку Іспанії, у березні — у першій грі кубка Іспанії, а також у рамках центрального матчу 26-го туру Ла Ліги.