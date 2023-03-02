"Барселона" підписала сина легендарного бразильця: його батько брав "Золотий м’яч"

Роналдіньо виступатиме за молодіжний склад каталонців

Іспанська "Барселона" оголосила про підписання контракту із 18-річним гравцем Жоао Мендес де Асіс Морейра. Це син легендарного бразильського футболіста Роналдіньо. До речі, 2 березня відбудеться півфінал Кубку Іспанії. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Барселона".

Новина про новачка команди з’явилася у Twitter молодіжки "Барселони". Юний футболіст розпочне свої виступи за "Барселону" з молодіжної команди U19.

Зазначимо, що син Роналдіньо виступає на позиції нападника і також може зіграти у півзахисті.

Роналдіньо-старший, будучи футболістом "Барселони", взяв участь у 207 матчах за синьо-гранатових. У складі каталонського клубу легендарний бразилець забив 94 голи та віддав 70 результативних передач. Також Роналдіньо виступав за "Мілан" та низку інших клубів. Бразилець — володар "Золотого м’яча" (2005), що вручається найкращому футболісту Європи. Найкращий футболіст світу за версією ФІФА у 2004 та 2005 роках. Він завершив кар’єру у січні 2018 року.

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