Дружина Андрія Луніна за допомогою води висміяла чоловіка (відео)

Воротар надто багато часу приділяє телефону

Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін не часто з’являється на полі. Але відстояв фінал клубного чемпіонату світу та допоміг своїй команді виграти трофей.

А що робить удома Лунін? Про це у жартівливій формі розповіла дружина футболіста Анастасія. Дівчина записала кумедне відео, де за допомогою води показала, на що витрачає свій час Андрій.

На сім’ю йде чашка води, поїсти — каструля, сон — відро, а ось, щоб показати скільки Лунін сидить з телефоном, Анастасії довелося на повну відкрити крани.

Андрій Лунін приєднався до "Реала" влітку 2018 року. У сезоні 2022/23 українець провів за команду 11 матчів, у яких пропустив дев’ять голів. Взимку були розмови, що воротар може піти з "Реала" в оренду. Називався навіть можливий клуб Андрія — "Ов’єдо". Але потім травму отримав основний воротар "Реала" Тібо Куртуа і про трансфер Луніна перестали говорити.

До речі, нещодавно дружина українця розлютила мадридських фанатів своїм постом у соцмережах. Уболівальникам не сподобалося фото із чемпіонату світу.

Раніше ми писали, що Андрій Лунін входить до десятки найпопулярніших українських спортсменів у Instagram.