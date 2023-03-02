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Дружина Андрія Луніна за допомогою води висміяла чоловіка (відео)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
Дружина Андрія Луніна за допомогою води висміяла чоловіка (відео) Новина оновлена 02 березня 2023, 14:48

Воротар надто багато часу приділяє телефону

Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін не часто з’являється на полі. Але відстояв фінал клубного чемпіонату світу та допоміг своїй команді виграти трофей.

А що робить удома Лунін? Про це у жартівливій формі розповіла дружина футболіста Анастасія. Дівчина записала кумедне відео, де за допомогою води показала, на що витрачає свій час Андрій.

На сім’ю йде чашка води, поїсти — каструля, сон — відро, а ось, щоб показати скільки Лунін сидить з телефоном, Анастасії довелося на повну відкрити крани.

Андрій Лунін приєднався до "Реала" влітку 2018 року. У сезоні 2022/23 українець провів за команду 11 матчів, у яких пропустив дев’ять голів. Взимку були розмови, що воротар може піти з "Реала" в оренду. Називався навіть можливий клуб Андрія — "Ов’єдо". Але потім травму отримав основний воротар "Реала" Тібо Куртуа і про трансфер Луніна перестали говорити.

До речі, нещодавно дружина українця розлютила мадридських фанатів своїм постом у соцмережах. Уболівальникам не сподобалося фото із чемпіонату світу.

Раніше ми писали, що Андрій Лунін входить до десятки найпопулярніших українських спортсменів у Instagram.

Теги:
#Футбол #Воротар #Андрій Лунін #Анастасія Луніна