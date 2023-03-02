Жена Андрея Лунина с помощью воды высмеяла мужа (видео)

Вратарь слишком много времени уделяет телефону

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин не часто появляется на поле. Но отстоял финал клубного чемпионата мира и помог своей команде выиграть трофей.

А что делает дома Лунин? Об этом в шуточной форме рассказала супруга футболиста Анастасия. Девушка записала забавное видео, в котором с помощью воды показала, на что тратит свое время Андрей.

На семью — уходит чашка воды, покушать — кастрюля, сон — ведро, а вот, чтобы показать сколько Лунин сидит с телефоном, Анастасии пришлось на полную открыть краны.

Андрей Лунин присоединился к "Реалу" летом 2018 года. В сезоне 2022/23 украинец провел за команду 11 матчей, в которых пропустил девять голов. Зимой были разговоры, что вратарь может уйти из "Реала" в аренду. Назывался даже возможный клуб Андрея — "Овьедо". Но потом травму получил основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа и о трансфере Лунина перестали говорить.

Кстати, не так давно жена украинца взбесила мадридских фанатов своим постом в соцсетях. Болельщикам не понравилось фото с чемпионата мира.

Ранее мы писали, что Андрей Лунин входит в десятку самых популярных украинских спортсменов в Instagram.