"Барселона" подписала сына легендарного бразильца: его отец брал "Золотой мяч"

Роналдиньо будет выступать за молодежный состав каталонцев

Испанская "Барселона" объявила о подписании контракта с 18-летним игроком Жоао Мендес де Ассис Морейра. Это сын легендарного бразильского футболиста Роналдиньо. Кстати, 2 марта пройдет полуфинал Кубка Испании. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Барселона".

Новость о новичке команды появилась в Twitter молодежки "Барселоны". Юный футболист начнет свои выступления за "Барселону" с молодежной команды U19.

Отметим, что сын Роналдиньо выступает на позиции нападающего и также может сыграть в полузащите.

Роналдиньо-старший, будучи футболистом "Барселоны", принял участие в 207 матчах за сине-гранатовых. В составе каталонского клуба легендарный бразилец забил 94 гола и отдал 70 результативных передач. Также Роналдиньо выступал за "Милан" и ряд других клубов. Бразилец — обладатель "Золотого мяча" (2005), вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. Он завершил карьеру в январе 2018 года.

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