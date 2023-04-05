Шок на "Камп Ноу": "Реал" разгромил на выезде "Барселону" и вышел в финал Кубка Испании (видео)

Первый матч завершился минимальной победой каталонцев

"Реал" со счетом 4:0 разгромил на выезде "Барселону" после поражения 0:1 дома в первом матче и вышел в финал Кубка Испании.

Как сообщает "Телеграф", в самом конце первого тайма, отметившегося напряженной борьбой, гостям удалась образцовая контратака, которую голом увенчал Винисиус Жуниор.

Перерыв не помог хозяевам поля прийти в себя, тогда как мадридцы на 50-й минуте укрепили свой перевес благодаря голу Бензема, который позже забил еще два мяча.

"Барселона" — "Реал" — 0:4

Голы: Винисиус Жуниор (45+1), Бензема (50), (58, с пенальти), (81)

"Барселона": Тер Стеген, Араухо, Кунде, Алонсо (Гарсия, 66), Бальде, Бускетс, Кессье (Фати, 60), Роберто, Рафинья (Торрес, 66), Левандовски, Гави.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Вальверде, Кроос, Модрич (Чуамени, 87), Родриго (Асенсио, 74), Бензема (Начо, 89), Винисиус Жуниор (Себальос, 86).

Обзор матча:

"Барселона" - "Реал". Видео голов и обзор матча

Соперником "Реала" в финале Кубка Испании будет "Осасуна", которая по сумме двух матчей со счетом 2:1 обыграла "Атлетик".

Ранее сообщалось, что УЕФА может отстранить "Барселону" на один сезон из еврокубков из-за делы Негрейры.

Накануне "Челси" с украинским вингером Михаилом Мудриком сыграл вничью 0:0 против "Ливерпуля" в отложенном матче английской Премьер-лиги.