"Динамовец" за 20 миллионов провалил дебют в Англии (видео)

Украинец неудачно вышел на замену

Защитник сборной Украины и "Борнмута" Илья Забарный, который перешел в английский клуб за сумму свыше 20 млн евро, стал худшим игроком матча против "Брайтона" (0:2) в Английской премьер-лиги.

Об этом сообщает статистический портал Sofascore. По информации источника, центральный защитник получил оценку 6,00 за игру, что является худшим баллом в команде.

Забарный появился на поле на 85-й минуте матча при счете 0:1 в пользу "Брайтона". В компенсированное время Хулио Энкисо ворвался в штрафную площадь "Борнмута", обманным движением положил Забарного на газон и пробил точно в ворота. Для Ильи это была дебютная игра за "Борнмут".

"Брайтон" (46 очков) победил и поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ, "Борнмут" (27 очков) — 18-й. В следующем туре "Чайки" сыграют против "Тоттенхэма" (08.04.2022), а "Вишни" — против "Лестера" (08.04.2022).

Видеообзор матча "Борнмут" — "Брайтон":

Напомним, "Борнмут" оконфузился, представляя Забарного в соцсетях.

Ранее сообщалось, что осенью 2022 года Илья сделал предложение своей девушке.