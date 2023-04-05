"Динамівець" за 20 мільйонів провалив дебют в Англії (відео)
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Українець невдало вийшов на заміну
Захисник збірної України та "Борнмута" Ілля Забарний, який перейшов до англійського клубу за суму понад 20 млн євро, став найгіршим гравцем матчу проти "Брайтона" (0:2) в Англійській прем’єр-лізі.
Про це повідомляє статистичний портал Sofascore. За інформацією джерела, центральний захисник отримав оцінку 6,00 за гру, що є найгіршим показником у команді.
Забарний з’явився на полі на 85-й хвилині матчу за рахунку 0:1 на користь "Брайтона". У компенсований час Хуліо Енкісо увірвався до штрафної площі "Борнмута", обманним рухом поклав Забарного на газон і пробив точно у ворота. Для Іллі це була дебютна гра за "Борнмут".
"Брайтон" (46 очок) переміг і піднявся на шосте місце у турнірній таблиці АПЛ, "Борнмут" (27 очок) — 18-й. У наступному турі "Чайки" зіграють проти "Тоттенгема" (08.04.2022), а "Вишні" — проти "Лестера" (08.04.2022).
Відеоогляд матчу "Борнмут" — "Брайтон":
Нагадаємо, "Борнмут" осоромився, представляючи Забарного в соцмережах.
Раніше повідомлялося, що восени 2022 року Ілля зробив пропозицію своїй дівчині.