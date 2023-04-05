"Динамівець" за 20 мільйонів провалив дебют в Англії (відео)

Українець невдало вийшов на заміну

Захисник збірної України та "Борнмута" Ілля Забарний, який перейшов до англійського клубу за суму понад 20 млн євро, став найгіршим гравцем матчу проти "Брайтона" (0:2) в Англійській прем’єр-лізі.

Про це повідомляє статистичний портал Sofascore. За інформацією джерела, центральний захисник отримав оцінку 6,00 за гру, що є найгіршим показником у команді.

Забарний з’явився на полі на 85-й хвилині матчу за рахунку 0:1 на користь "Брайтона". У компенсований час Хуліо Енкісо увірвався до штрафної площі "Борнмута", обманним рухом поклав Забарного на газон і пробив точно у ворота. Для Іллі це була дебютна гра за "Борнмут".

"Брайтон" (46 очок) переміг і піднявся на шосте місце у турнірній таблиці АПЛ, "Борнмут" (27 очок) — 18-й. У наступному турі "Чайки" зіграють проти "Тоттенгема" (08.04.2022), а "Вишні" — проти "Лестера" (08.04.2022).

Відеоогляд матчу "Борнмут" — "Брайтон":

Нагадаємо, "Борнмут" осоромився, представляючи Забарного в соцмережах.

Раніше повідомлялося, що восени 2022 року Ілля зробив пропозицію своїй дівчині.