Каталонский клуб рискует остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить "Барселону" от еврокубков на один сезон из-за дела Негрейры.

Об этом сообщает El Confidencial. По информации источника, это нанесет колоссальный урон по экономике клуба, который и так находится не в лучшем финансовом положении.

Прокуратура Барселоны подала в суд, обвиняя каталонский суперклуб в коррупции с выплатами бывшему вице-президенту технического судейского комитета Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Каталонцы признали, что платили за отчеты о судьях, а Негрейра получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год. Однако правоохранители считают, что "Сине-гранатовые" подкупали технический судейский комитет.

По версии клуба, выплаты Негрейре производились для того, чтобы судьи относились к "Барселоне" непредвзято и не принимали решения против клуба, передает El Espanol. Эту версию подтвердил на допросе и бывший футбольный чиновник.

Согласно регламенту УЕФА клубы не должны использовать никаких незаконных методов для влияния на результаты матчей как на национальном, так и на международном уровне. Теперь "Барсе" грозит исключение от еврокубков на один сезон. Решение по каталонскому клубу УЕФА примет в июне 2023 года.

Ранее сообщалось, что "Барселона" победила "Реал" во втором круге первенства Испании. Накануне каталонцы обыграли Сливочных и в Кубке Испании.