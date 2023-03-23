Каталонський клуб ризикує залишитися без Ліги чемпіонів наступного сезону

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може усунути "Барселону" від єврокубків на один сезон через справу Негрейри.

Про це повідомляє El Confidencial. За інформацією джерела, це завдасть колосальних втрат економіці клубу, який і так перебуває не в кращому фінансовому становищі.

Прокуратура Барселони подала до суду, звинувачуючи каталонський суперклуб у корупції з виплатами колишньому віце-президенту технічного суддівського комітету Федерації футболу Іспанії Хосе Марії Енрікесу Негрейрі. Каталонці визнали, що платили за звіти про суддів, а Негрейра отримав від клубу 7,3 млн євро з 2001 по 2018 рік. Проте правоохоронці вважають, що "Синьо-гранатові" підкуповували технічний суддівський комітет.

За версією клубу, виплати Негрейрі проводилися для того, щоб судді ставилися до "Барселони" неупереджено і не ухвалювали рішення проти клубу, передає El Espanol. Цю версію підтвердив на допиті й колишній футбольний чиновник.

Згідно з регламентом УЄФА, клуби не повинні використовувати жодних незаконних методів для впливу на результати матчів як на національному, так і на міжнародному рівні. Наразі "Барсі" загрожує усунення від єврокубків на один сезон. Рішення щодо каталонського клубу УЄФА ухвалить у червні 2023 року.

Раніше повідомлялося, що "Барселона" перемогла "Реал" у другому колі першості Іспанії. Напередодні каталонці обіграли Вершкових і в Кубку Іспанії.