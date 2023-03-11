"Барселоні" загрожує виключення з єврокубків: за що покарають легендарний клуб

Каталонці витрачали гроші на роботу з арбітрами

Іспанську "Барселону" можуть позбавити права виступати у єврокубках через корупційний скандал. Нещодавно клуб вилетів із Ліги Європи.

Прокуратура Барселони подала позов на клуб у справі про можливу корупцію під час виплат колишньому віцепрезиденту технічного суддівського комітету Хосе Марії Енрікесу Негрейрі. "Барса" буде визнана винною лише в тому випадку, якщо буде доведено, що виплати Негрейрі призначалися для того, щоб забезпечити потрібне клубу суддівство, повідомляє Marca.

Якщо вина клубу буде доведена, то УЄФА зможе усунути його від участі у єврокубках, щоб уникнути репутаційних збитків.

Регламенти Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій у пункті G статті 4 обумовлюють критерії допуску клубів та наголошують, що клуби не повинні використовувати жодних незаконних методів для впливу на результати матчів як на національному, так і на міжнародному рівні.

УЄФА залишає за собою право не допускати клуби, які, заслуживши право брати участь у єврокубках, не відповідають усім умовам, викладеним у регламентах цих змагань.

У статті 4 йдеться про те, що репутація турнірів не може бути поставлена під сумнів.

Раніше "Барселона" провалила трансфер футболіста, спізнившись на 18 секунд. А жіноча команда "Барселона" встановила неймовірне досягнення.