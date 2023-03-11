"Барселоне" грозит исключение из еврокубков: за что накажут легендарный клуб

Каталонцы тратили деньги на работу с арбитрами

Испанскую "Барселону" могут лишить права выступать в еврокубках из-за коррупционного скандала. Недавно клуб вылетел из Лиги Европы.

Прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. "Барса" будет признана виновной только в том случае, если будет доказано, что выплаты Негрейре предназначались для того, чтобы обеспечить нужное клубу судейство, сообщает Marca.

Если вина клуба будет доказана, то УЕФА сможет отстранить его от участия в еврокубках, чтобы избежать репутационного ущерба.

Регламенты Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в пункте G статьи 4 оговаривают критерии допуска клубов и подчеркивают, что клубы не должны использовать никаких незаконных методов для оказания влияния на результаты матчей как на национальном, так и на международном уровне.

УЕФА оставляет за собой право не допускать клубы, которые, заслужив право участвовать в еврокубках, не соответствуют всем условиям, изложенным в регламентах этих соревнований.

В статье 4 говорится, что репутация турниров не может быть поставлена под сомнение.

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