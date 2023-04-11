"Реал" — "Челсі": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Перша гра пройде у Мадриді

У середу, 12 квітня, відбудеться суперматч Ліги чемпіонів "Реал" — "Челсі". Паралельно в Мілані зіграють однойменний клуб та "Наполі".

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Челсі". Гра-відповідь пройде в Лондоні наступного тижня.

Чергове іспано-англійське протистояння порадує уболівальників у другий ігровий день Ліги чемпіонів. Вершкові трохи провалилися на внутрішній арені, відпустивши "Барселону" у відрив у Прімері, проте нещодавно виправилися, вибивши каталонців із півфіналу Кубка короля. "Челсі", у свою чергу, повністю провалився в Англії й тепер може записати цей сезон в актив лише у разі перемоги у Лізі чемпіонів.

В останній грі "Реал" програв "Вільярреалу" (2:3)

У своєму останньому матчі "Челсі" поступився "Вулвергемптону" (0:1).

Прогноз букмекерів

На перемогу "Реала" у першому матчі фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,71-1,79. Водночас тріумф гостей та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 4,80-5,30 та 3,70-3,90 відповідно. Favbet оцінює ймовірність перемоги Вершкових у 55%, а подібний успіх Синіх – у 19%.

Де дивитись гру

У прямому ефірі в Україні гру покажуть Volia TV та "megogo", початок ефіру — о 22:00 за київським часом.

Історія протистоянь

"Реал" та "Челсі" зустрічалися між собою 9 матчів — 4 рази перемагали англійці, тричі — іспанці. Востаннє команди зустрічалися між собою у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 21/22 (5:4 – загальний рахунок на користь Королівського клубу).

Нагадаємо, "Реал" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вибив англійський "Ліверпуль", а "Челсі" — німецьку "Боруссію" Д. З усіма учасниками 1/4 фіналу та потенційними півфінальними парами можна ознайомитись на нашому сайті.