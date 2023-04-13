"Мілан" переміг "Наполі" в першій грі чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Перша дуель залишилася за "Міланом"

У середу, 12 квітня, "Мілан" в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 приймав "Наполі".

Гра, що проходила в Мілані на "Джузепі Меацца", завершилася з рахунком 1:0 на користь "Мілана". Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Гості краще розпочали матч, але їхній атакуючий порив не окупився голами. Під кінець першого тайму господарі зуміли організувати разючу контратаку, внаслідок якої забив Беннасер. У другому таймі "Наполі" не зміг відігратися, а за 15 хвилин до кінця гри залишився в меншості після вилучення Замбо-Ангіси.

"Мілан" – "Наполі" – 1:0

Голи: Беннасер (40).

Попередження: Зеліньські (38), Беннасер (61), Кім (78), Салемакерс (90+3), Ррахмані (90+3)

Вилучення: Замбо-Ангісса (75)

"Мілан": Меньян, Калабрія, Беннасер (Салемакерс, 67), Тоналі, Жиру, Діас (Ребіч, 80), Леау, Ернандес, Томорі, К'яєр, Круніч

"Наполі": Мерет, Кім, Руй (Олівера, 81), Ельмес, Лосано (Распадорі, 69), Ррахмані, Зеліньські (Ндомбеле, 81), Ді Лоренцо, Лоботка, Кварацхелія (Політано, 81), Замбо-Ангісса

"Мілан" прийматиме "Наполі" в матчі-відповіді 18 квітня.

Повний відеоогляд зустрічі

У паралельному матчі "Реал" переміг удома "Челсі" з рахунком 2:0.

Напередодні "Манчестер Сіті" розгромив "Баварію" 3:0 в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів, тоді як "Бенфіка" вдома поступилася "Інтеру" 0:2.