"Милан" победил "Наполи" в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов (видео)

Первая дуэль осталась за "Миланом"

В среду, 12 апреля, "Милан" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 принимал "Наполи".

Игра, проходившая в Милане на "Джузеппе Меацца", завершилась со счетом 1:0 в пользу "Милана". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Гости лучше начали матч, но их атакующий порыв не окупился голами. Под конец первого тайма хозяева смогли организовать разящую контратаку, в результате которой забил Беннасер. Во втором тайме "Наполи" не смог отыграться, а за 15 минут до конца игры остался в меньшинстве после удаления Замбо-Ангиссы.

"Милан" – "Наполи" – 1:0

Голы: Беннасер (40).

Предупреждения: Зелиньски (38), Беннасер (61), Ким (78), Салемакерс (90+3), Ррахмани (90+3)

Удаление: Замбо-Ангисса (75)

"Милан": Меньян, Калабрия, Беннасер (Салемакерс, 67), Тонали, Жиру, Диас (Ребич, 80), Леау, Эрнандес, Томори, Кьяер, Крунич

"Наполи": Мерет, Ким, Руй (Оливера, 81), Эльмес, Лосано (Распадори, 69), Ррахмани, Зелиньски (Ндомбеле, 81), Ди Лоренцо, Лоботка, Кварацхелия (Политан, 81), Замбо-Ангисса

"Милан" примет "Наполи" в ответном матче 18 апреля.

Полный видеообзор встречи будет опубликован позже

Гол "Милана"

В параллельном матче "Реал" победил дома "Челси" со счетом 2:0.

Накануне "Манчестер Сити" разгромил "Баварию" 3:0 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, тогда как "Бенфика" дома уступила "Интеру" 0:2.