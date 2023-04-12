"Реал" не заметил "Челси" в Лиге чемпионов, как сыграл Мудрик (видео)

Ответная игра пройдет в Лондоне

В среду, 12 апреля, состоялся матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 "Реал" — "Челси". В параллельной игре прошло итальянское дерби между "Миланом" и "Наполи".

Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 2:0 в пользу "Реала". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Первый тайм начался с выхода Жоау Феликса один на один, однако португалец не сумел переиграть Куртуа в ближнем бою. После этого Сливочные практически не проваливались в защите, однако правый фланг Синих с Джеймсом и Стерлингом все-таки доставил проблем Королевскому клубу. На 22 минуте Карим Бензема открыл счет в поединке, удачно сыграв на добивании.

Во втором тайме "Челси" активизировался, но все изменило удаление Бена Чилуэлла на 59-й минуте. Синие после этого попытались не пропустить, но с этой задачей они не справились. На 74-й минуте Марко Асенсио удвоил преимущество хозяев после быстрого розыгрыша углового.

"Реал" – "Челси" – 2:0

Голы: Бензема (22), Асенсио (74)

Предупреждения: Камавинга (7), Милитао (83), Карвахаль (87) – Фофана (5), Ковачич (87)

Удаление: Чилуэлл (59)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга (Рюдигер, 71), Кроос (Тчуамени, 84), Вальверде, Модрич (Себальос, 81), Родриго (Асенсио, 71), Бензема, Винисиус

"Челси": Кепа, Кулибали (Кукурелья, 55), Тьяго Силва (Маунт, 75), Фофана, Джеймс, Чилуэлл, Канте (Галлахер, 75), Фернандес, Ковачич, Феликс (Чалоба, 65), Стерлинг (Хаверц, 65)

К слову, вингер "Челси" Михаил Мудрик и вратарь "Реала" Андрей Лунин остались в этой встрече на скамейке запасных.

Статистика матча Реал - Челси

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Ответная игра состоится в Лондоне 18 апреля. Победитель противостояния встретиться с победителем дуэли "Ман Сити" и "Баварии".

Напомним, "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов выбил из турнира английский "Ливерпуль", а "Челси" — немецкую "Боруссию" Д. Со всеми участниками 1/4 финала и потенциальными полуфинальными парами ЛЧ можно ознакомиться на сайте "Телеграф".