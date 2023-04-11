"Милан" - "Наполи": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Итальянское дерби в Лиге чемпионов

В среду, 12 апреля, в Лиге чемпионов УЕФА в рамках матча 1/4 финала состоится итальянское дерби, в котором сойдутся "Милан" и "Наполи". В параллельном поединке сыграют "Челси" и "Реал".

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Милан" — "Наполи", который состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Ответная игра между командами пройдет на следующей неделе в Неаполе.

"Наполи" в сезоне 2022/23 блестяще выступает и на внутренней арене, и в еврокубках. Неаполитанцы уверенно шагают к долгожданному чемпионству в Серии А, однако шансов на триумф в Лиге чемпионов у них намного меньше. "Милан", в свою очередь, ведет борьбу за попадание в топ-4 в чемпионате Италии, а выход в четвертьфинал стал громким успехом "Россонери" за последнее время.

В своей последней игре "Наполи" победил "Лечче" (2:1)

"Милан", в свою очередь, в последней игре не сумел обыграть "Эмполи" (0:0).

Прогноз букмекеров

Аналитики дают примерно одинаковые шансы командам в первой игре — коэффициенты 2,75-2,84 на победу хозяев против 2,55-2,72 на победу гостей, ничья котируется коэффициентом 3,20-3,25. Добавим, что Favbet в двухматчевом противостоянии отдает предпочтение неаполитанцам — коэффициент 2,60 за "Милан" против 1,56 за "Наполи".

Где смотреть матч

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "megogo", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

История противостояний

"Милан" и "Наполи" имеют богатую историю встреч. В 152 играх "Россонери" выиграли 57 матчей, проиграли 47 поединков, 48 игр завершились вничью. В последнем матче "Милан" разгромил "Наполи" со счетом 4:0.

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ "Наполи" выбил немецкий "Айнтрахт" Ф, а "Милан" прошел английский "Тоттенхэм". С другими участниками 1/4 финала ЛЧ, а также потенциальными полуфинальными парами главного еврокубка можно ознакомиться у нас на сайте.