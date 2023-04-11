"Милан" - "Наполи": букмекеры назвали фаворита пары Лиги чемпионов

Специалисты отдают предпочтение неаполитанцам

В среду, 12 апреля, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2022/23 состоится итальянское дерби "Милан" — "Наполи". В параллельном матче сыграют "Челси" и "Реал". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Милан" — "Наполи".

Специалисты в этом поединке не сумели выделить фаворита, однако неаполитанцы имеют больше шансов на выход в полуфинал главного еврокубка. Об этом сообщает Favbet.

Аналитики дают примерно одинаковые шансы командам в первой игре — коэффициенты 2,75-2,84 на победу хозяев против 2,55-2,72 на победу гостей, ничья котируется коэффициентом 3,20-3,25. Добавим, что Favbet в двухматчевом противостоянии отдает предпочтение неаполитанцам — коэффициент 2,60 за "Милан" против 1,56 за "Наполи".

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Милан" — "Наполи"

Favbet: (победа "Милана" 2,84 — ничья 3,25 — победа "Наполи" 2,72)

William Hill: (2,80 — 3,20 — 2,60)

Bwin: (2,75 — 3,20 — 2,55)

Игра "Милан" — "Наполи" состоится на стадионе "Джузеппе Меацца". Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть поединок в прямом эфире в Украине.

Напомним, в предыдущем раунде плей-офф ЛЧ "Наполи" выбил немецкий "Айнтрахт" Ф, а "Милан" прошел английский "Тоттенхэм". С другими участниками четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, а также потенциальными полуфинальными парами главного еврокубка можно ознакомиться у нас на сайте.