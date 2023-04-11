"Мілан" — "Наполі": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Італійське дербі у Лізі чемпіонів

У середу, 12 квітня, у Лізі чемпіонів УЄФА в рамках матчу 1/4 фіналу відбудеться італійське дербі, в якому зійдуться "Мілан" та "Наполі". У паралельному поєдинку зіграють "Челсі" та "Реал".

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Мілан" — "Наполі", який відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" у Мілані. Гра-відповідь між командами пройде наступного тижня в Неаполі.

"Наполі" у сезоні 2022/23 блискуче виступає і на внутрішній арені, і в єврокубках. Неаполітанці впевнено крокують до довгоочікуваного чемпіонства у Серії А, проте шансів на тріумф у Лізі чемпіонів у них набагато менше. "Мілан", у свою чергу, веде боротьбу за потрапляння до топ-4 у чемпіонаті Італії, а вихід до чвертьфіналу став гучним успіхом "Россонері" за останній час.

У своїй останній грі "Наполі" переміг "Лечче" (2:1)

"Мілан", у свою чергу, в останній грі не зміг обіграти "Емполі" (0:0).

Прогноз букмекерів

Аналітики дають приблизно однакові шанси командам у першій грі — коефіцієнти 2,75-2,84 на перемогу господарів проти 2,55-2,72 на перемогу гостей, нічия котирується коефіцієнтом 3,20-3,25. Додамо, що Favbet у двоматчевому протистоянні віддає перевагу неаполітанцям — коефіцієнт 2,60 за "Мілан" проти 1,56 за "Наполі".

Де дивитись матч

У прямому ефірі в Україні гру покажуть Volia TV та "megogo", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Історія протистоянь

"Мілан" та "Наполі" мають багату історію зустрічей. У 152 іграх "Россонері" виграли 57 матчів, програли 47 поєдинків, 48 ігор завершилися внічию. В останньому матчі "Мілан" розгромив "Наполі" з рахунком 4:0.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу ЛЧ "Наполі" вибив німецький "Айнтрахт" Ф, а "Мілан" пройшов англійський "Тоттенгем". З іншими учасниками 1/4 фіналу ЛЧ, а також потенційними півфінальними парами головного єврокубку можна ознайомитись у нас на сайті.