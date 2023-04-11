"Мілан" — "Наполі": букмекери назвали фаворита пари Ліги чемпіонів

Фахівці віддають перевагу неаполітанцям

У середу, 12 квітня, у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 відбудеться італійське дербі "Мілан" — "Наполі". У паралельному матчі зіграють "Челсі" та "Реал". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Мілан" — "Наполі".

Фахівці у цьому поєдинку не зуміли виділити фаворита, проте неаполітанці мають більше шансів на вихід до півфіналу головного єврокубку. Про це повідомляє Favbet.

Аналітики дають приблизно однакові шанси командам у першій грі — коефіцієнти 2,75-2,84 на перемогу господарів проти 2,55-2,72 на перемогу гостей, нічия котирується коефіцієнтом 3,20-3,25. Додамо, що Favbet у двоматчевому протистоянні віддає перевагу неаполітанцям — коефіцієнт 2,60 за "Мілан" проти 1,56 за "Наполі".

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Мілан" — "Наполі"

Favbet: (перемога "Мілана" 2,84 — нічия 3,25 — перемога "Наполі" 2,72)

William Hill: (2,80 — 3,20 — 2,60)

Bwin: (2,75 — 3,20 — 2,55)

Гра "Мілан" — "Наполі" відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца". Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися поєдинок у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, у попередньому раунді плей-офф ЛЧ "Наполі" вибив німецький "Айнтрахт" Ф, а "Мілан" пройшов англійський "Тоттенгем". З іншими учасниками чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів та потенційними півфінальними парами головного єврокубка можна ознайомитися у нас на сайті.