"Мені страшно": Найкращий російський бомбардир втік із росії

Футболіст виступив проти війни

Відомий російський футболіст Олександр Кержаков, який завершив кар’єру в 2016 році, розповів, як у вересні вирішив на якийсь час виїхати з росії. Від’їзд був пов’язаний з повномасштабним вторгненням рф в Україну.

Про це колишній гравець збірної росії розповів в інтерв’ю журналісту Нобелю Арустамяну на YouTube-каналі "Нобель ". Кержаков, який є найкращим бомбардиром в історії російського футболу (233) і збірної рф (30), заявив, що завжди виступав проти війни, а коли росія почала повномасштабне вторгнення, йому і його родині було важко перебувати в росії.

– Можеш сказати, що саме тебе не влаштовує у тому, що відбувається у росії?

- Блін, ну ти ... Дуже важко говорити так, щоб ні на що це не вплинуло. У цьому проблема моєї відповіді зараз тобі. І це одна з великих проблем у росії, на жаль.

Мені страшно. Я не міг у це ніколи в житті повірити, що таке можливе.

Після практично кожного інтерв’ю – можеш загуглити чи подивитися, – коли мене запитували, яке твоє найголовніше бажання, єдине, що я просив – щоб не було війни. У світі загалом.

Тому що я не розумію, як таке можливо. Щоб зараз у такому сучасному та прогресивному суспільстві могло відбуватися те, що зараз відбувається, — сказав Кержаков.

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