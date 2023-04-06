Велика ганьба УЄФА: ексфутболіст збірної України обурився переобранням Павелка

Рішення УЄФА викликало подив

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко відреагував на переобрання голови Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка до виконкому Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на чотирирічний термін.

В своєму обліковому записі в Twitter ексгравець висловив здивування тим, як функціонеру вдалося виграти вибори. Він нагадав про звинувачення на адресу чиновника.

"Нічого собі… Я не можу повірити, що УЄФА дозволяє Павелку бути переобраним до виконкому. Він не засуджений, але перебуває під слідством.

Корупція, відмивання грошей і брехня, що триває. Велика ганьба і велика тінь на всю організацію", — резюмував Левченко.

Раніше Печерський суд виніс ухвалу про усунення Павелка з посади президента УАФ, але організація це спростовувала.

Також повідомлялося, що прокуратура кантону Юра (Швейцарія) висунула функціонерові звинувачення в підробці, погрозах журналісту, спробі примусу та приватної корупції.

За даними журналіста Михайла Співаковського, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак не хоче бачити Сергія Реброва біля керма збірної України, поки на чолі УАФ стоїть Павелко.