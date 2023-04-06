Невтішний рейтинг: Україна здала позиції в світовому футболі

ФІФА опублікувала перший в 2023 році рейтинг

Збірна України опустилася на 30-те місце в новому рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА) порівняно із його грудневою версією.

Як повідомляє сайт Української асоціації футболу (УАФ), в жовто-синіх 1530,04 бали. У попередній версії ранжиру команда займала 26-й рядок.

Серед представників УЄФА, жовто-сині посідають 16-ту позицію. Суперники збірної України у відборі на Євро-2024 посідають такі місця у рейтингу: Англія – п’ята, Італія – восьма, Північна Македонія – 65-та, Мальта – 172-га.

Англія – Україна. Відео голів та огляд матчу

Топ-10 рейтингу ФІФА:

1. Аргентина — 1840,93

2. Франція — 1838,45

3. Бразилія — 1834,21

4. Бельгія — 1792,53

5. Англія — 1792,43

6. Нідерланди — 1731,23

7. Хорватія — 1730,02

8. Італія — 1713,66

9. Португалія — 1707,22

10. Іспанія — 1682,85

Днями з’явилася інформація, що хорватський тренер Славен Біліч готовий безкоштовно очолити збірну України.

Раніше повідомлялося, що пріоритетним кандидатом для жовто-синіх УАФ бачить Сергія Реброва. За даними коментатора Віктора Вацка, український фахівець отримав пропозиції від двох європейських клубів, які регулярно виступають в Лізі чемпіонів, і він поки не прийняв рішення, хоча заявляв про бажання очолити національну команду своєї країни.

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, голова Офісу президента України Андрій Єрмак дав рекомендацію Реброву не погоджуватися на роботу в збірній України, доки УАФ керує Андрій Павелко.