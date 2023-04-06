Троє дітей залишилися без батька: на фронті загинув фанат "Карпат"

Захисник віддав найцінніше за батьківщину

На фронті загинув відомий фанат львівських "Карпат" Тарас Чучман. Нещодавно "Карпати" розірвали контракт із Joma через неоднозначну позицію іспанської компанії.

Про смерть воїна повідомила пресслужба "Карпат" на своїй сторінці в Instagram. 4 квітня Тараса накрила ворожа артилерія. У героя залишилося троє дітей.

"У війні з російськими окупантами 4 квітня загинув Тарас Чучман – знакова постать для львівського футболу. Батько трьох дітей, талановитий відеограф та відданий фанат "Карпат"…

Вперше на стадіон "Україна" Тарас потрапив у 1997-му і відтоді щиро полюбив футбол. Ви точно бачили його роботи: численні футбольні відео, колажі та фотографії. З початком повномасштабного вторгнення Чучман став до лав Національної гвардії та воював на Донеччині. Саме там, неподалік Мар’їнки, Тарас потрапив під артилерійський обстріл.

Пам'ять про Тараса завжди житиме у наших серцях", — йдеться у повідомленні "Карпат".

Раніше повідомлялося, що у День ЗСУ на війні з російськими окупантами загинув фанат львівських "Карпат" Ярослав Корда. Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть двох ультрас львів’ян Юрія Осадчука та Ростислава Шейка, які віддали життя за Україну.