На війні загинув український спортсмен-доброволець

Спортсмен віддав найцінніше за батьківщину

На війні загинув закарпатський спортсмен, учасник змагань із лижного спортивного туризму Василь Зубрицький. Напередодні у Кам’янці-Подільському (Хмельницька область) попрощалися із багаторазовим чемпіоном України з туризму Віктором Боржиєвським, якого вбив снайпер окупантів.

Про смерть воїна-спортсмена повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту України у Facebook. Захиснику України було лише 28 років.

Василь брав участь у змаганнях із лижного спортивного туризму у складі команди Закарпатської області. Після повномасштабного вторгнення рф пішов на війну добровольцем, бажаючи захистити рідну землю від ворога. Василь загинув 12 березня на Луганщині.

"Світла пам’ять і вічна повага до Героя, який віддав життя за незалежність і територіальну цілісність України!" — йдеться у повідомленні Міністерства.

Нагадаємо, що в боях під Бахмутом росіяни вбили майстра спорту України з фрі-файту Андрія Храпанова. Крім того, захищаючи місто-фортецю на Донеччині, загинув відомий український легкоатлет Володимир Андрощук.