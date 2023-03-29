На войне погиб украинский спортсмен-доброволец

Спортсмен отдал самое ценное за родину

На войне погиб закарпатский спортсмен, участник соревнований по лыжному спортивному туризму Василий Зубрицкий. Накануне в Каменец-Подольском (Хмельницкая область) простились с многократным чемпионом Украины по туризму Виктором Боржиевским, которого убил снайпер оккупантов.

О смерти воина-спортсмена сообщила пресс-служба Министерство молодежи и спорта Украины в Facebook. Защитнику Украины было всего 28 лет.

Василий участвовал в соревнованиях по лыжному спортивному туризму в составе команды Закарпатской области. После полномасштабного вторжения рф пошел на войну добровольцем, желая защитить родную землю от врага. Василий погиб 12 марта на Луганщине.

"Светлая память и вечное уважение Герою, отдавшего жизнь за независимость и территориальную целостность Украины!" — гласит сообщение от Министерства.

Напомним, что в боях под Бахмутом россияне убили мастера спорта Украины по фри-файту Андрея Храпанова. Кроме того, защищая город-крепость в Донецкой области, погиб известный украинский легкоатлет Владимир Андрощук.