Троє дітей залишилися без батька: на війні загинув український марафонець

Спортсмен проявляв себе і як гарний організатор

На війні з російськими окупантами загинув марафонець, член команди Run Ukraine, організатор легкоатлетичних змагань Андрій Щербанівський. Нещодавно стало відомо, що на фронті у районі Бахмута (Донецька область) загинув український стрибун у висоту Роман Поліщук.

Про смерть воїна повідомила пресслужба Run Ukraine в Instagram. Герою було лише 44 роки.

Андрій брав участь у всеукраїнських марафонах, ставав рекордсменом. Тренувався у марафонському клубі "Тарас Бульба". З 2013 року Щербанівський став активним учасником забігів та координатором заходів Run Ukraine. Жоден біговий захід не проходив без Андрія, старшого пунктів гідратації на маршрутах.

Спортсмен воював у складі ЗСУ ще з 2016 року. У 2022 році марафонець також пішов на фронт. 22 березня Щербановський потрапив під обстріл. Легкоатлет загинув, отримавши важкі поранення, несумісні з життям. У нього залишилася дружина та троє дітей.

Раніше у боях за Луганську область загинув український стрибун у довжину Данило Горбенко. У січні окупанти вбили на фронті знаменитого українського легкоатлета-многоборця Володимира Андрощука.