Трое детей остались без отца: на войне погиб украинский марафонец

Спортсмен проявлял себя и как хороший организатор

На войне с российскими оккупантами погиб марафонец, член команды Run Ukraine, организатор легкоатлетических соревнований Андрей Щербановский. Недавно стало известно, что на фронте в районе Бахмута (Донецкая область) погиб украинский прыгун в высоту Роман Полищук.

О смерти воина сообщила пресс-служба Run Ukraine в Instagram. Герою было всего 44 года.

Андрей участвовал во всеукраинских марафонах, становился рекордсменом. Тренировался в марафонском клубе "Тарас Бульба". З 2013 года Щербановский стал активным участником забегов и координатором мероприятий Run Ukraine. Ни одно беговое мероприятие не проходило без Андрея, старшего пунктов гидратации на маршрутах.

Спортсмен воевал в составе ВСУ еще с 2016 года. В 2022 году марафонец также пошел на фронт. 22 марта Щербановский попал под обстрел. Легкоатлет погиб, получив тяжелые ранения, несовместимые с жизнью. У него осталась жена и трое детей.

Ранее в боях за Луганскую область погиб украинский прыгун в длину Даниил Горбенко. В январе оккупанты убили на фронте знаменитого украинского легкоатлета-многоборца Владимира Андрощука.