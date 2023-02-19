Выступал за Донецкую область: украинский воин-легкоатлет получил смертельное ранение на фронте

23-летний спортсмен погиб, освобождая родной Донбасс

В боях за Луганскую область погиб украинский прыгун в длину 1999 года рождения Даниил Горбенко. В январе оккупанты убили на фронте знаменитого украинского легкоатлета-многоборца Владимира Андрощука.

О смерти героя сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) в Facebook. Там отметили, что третий соревновательный день на чемпионате Украины будет посвящен памяти Даниила.

Горбенко выступал за Донецкую область, был призером международной матчевой встречи среди юниоров в 2018 году. Служил с начала большой войны. Он освобождал Изюм (Харьковская область), сражался за Кременную (Луганская область). 27 января спортсмен получил смертельное ранение в боях за Луганщину.

"Тяжело. Федерация легкой атлетики Украины приносит соболезнования семье и всем друзьям. Не простим его смерть. Не простим смерть каждого украинца и как написали ФЛАДО (Донецкая федерация легкой атлетики): россия захлебнется своей кровью", — гласит сообщение ФЛАУ.

Напомним, что в боях под Бахмутом погиб мастер спорта Украины по фри-файту Андрей Храпанов. Также на этом направлении российские оккупанты убили воина-гандболиста Романа Пронюка.