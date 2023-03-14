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В боях под Бахмутом погиб украинский легкоатлет

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Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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В боях под Бахмутом погиб украинский легкоатлет

Роман Полищук защищал Украину от рашистов

Лишь порадовались мы за успешное освобождение из плена легкоатлета Дмитрия Витковского, как пришла трагичная новость. Стало известно, что прыгун в высоту Роман Полищук погиб в боях с российскими оккупантами под Бахмутом.

Информацию о смерти спортсмена сообщила в соцсетях Федерация легкой атлетики Украины.

"Ужасные потери, мучительные потери. Наша задача их не допускать. Почтим память героя и будем как можно регулярнее донатить ВСУ. Ведь если не они, то никто. Слава герою. Слава Украине. Отомстим", – говорится в сообщении ФЛАУ в Facebook.

Ранее в боях за Луганскую область погиб украинский прыгун в длину Даниил Горбенко. В январе оккупанты убили на фронте знаменитого украинского легкоатлета-многоборца Владимира Андрощука.

Напомним, в боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб украинский силач Андрей Дмитриев.

Мы также писали, что под Бахмутом погиб известный реабилитолог Олег Тимченко. До полномасштабного вторжения россии специалист длительное время работал с футболистами киевского "Динамо".

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