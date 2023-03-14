У боях під Бахмутом загинув український легкоатлет

Роман Поліщук захищав Україну від рашистів

Лише пораділи ми за успішне звільнення з полону легкоатлета Дмитра Вітковського, як прийшла трагічна новина. Стало відомо, що стрибун у висоту Роман Поліщук загинув у боях із російськими окупантами під Бахмутом.

Інформацію про смерть спортсмена повідомила у соцмережах Федерація легкої атлетики України.

"Жахливі втрати, болючі втрати. Наше завдання їх не допускати. Вшануємо пам’ять героя і будемо якомога регулярніше донатити ЗСУ. Адже якщо не вони, то ніхто. Слава герою. Слава Україні. Помстимось", — йдеться у повідомленні ФЛАУ у Facebook.

Раніше у боях за Луганську область загинув український стрибун у довжину Данило Горбенко. У січні окупанти вбили на фронті знаменитого українського легкоатлета-многоборця Володимира Андрощука.

Нагадаємо, у боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув український силач Андрій Дмитрієв.

Ми також писали, що під Бахмутом загинув відомий реабілітолог Олег Тімченко. До повномасштабного вторгнення росії фахівець тривалий час працював із футболістами київського "Динамо".