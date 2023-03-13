Майже рік був у полоні: додому повернувся відомий український легкоатлет

Дмитро Вітковський брав участь у боях під Маріуполем

Відомий український легкоатлет Дмитро Вітковський повернувся додому під час обміну військовополоненими. Раніше в боях за Луганську область загинув український стрибун у довжину.

Про звільнення Вітковського написала у Facebook колишня легкоатлетка, а нині народний депутат України Ольга Саладуха.

"Важливо й надалі звільняти українських спортсменів-військовополонених. І робити це потрібно якнайшвидше. Адже вони зазнають неймовірних фізичних та моральних тортур.

Звільняючи спортсменів, ми не лише повертаємо рідним їхніх синів, братів, батьків та чоловіків. Ми повертаємо українському спорту надію на відродження та розвиток після перемоги", — написала Саладуха.

Дмитро Вітковський — майстер спорту України, призер чемпіонатів та Кубків України серед молоді та дорослих на дистанціях 60, 100, 200 метрів та в естафетах, учасник чемпіонатів Європи. З початку повномасштабного вторгнення Дмитро пішов до ЗСУ, брав участь у боях під Маріуполем. У полоні він був із квітня минулого року.

Раніше повідомлялося, що українці виграли чотири медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Стамбулі. На цих змаганнях стався страшний інцидент з іспанським бігуном.