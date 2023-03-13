Почти год был в плену: домой вернулся известный украинский легкоатлет

Дмитрий Витковский участвовал в боях под Мариуполем

Известный украинский легкоатлет Дмитрий Витковский вернулся домой во время обмена военнопленными. Ранее в боях за Луганскую область погиб украинский прыгун в длину.

Об освобождении Витковского написала в Facebook бывшая легкатлетка, а ныне народный депутат Украины Ольга Саладуха.

"Важно и дальше освобождать украинских спортсменов-военнопленных. И делать это нужно как можно быстрее. Ведь они подвергаются невероятным физическим и моральным пыткам.

Освобождая спортсменов, мы не только возвращаем родным их сыновей, братьев, родителей и мужчин. Мы возвращаем украинскому спорту надежду на возрождение и развитие после победы", — написала Саладуха.

Дмитрий Витковский — мастер спорта Украины, призер чемпионатов и Кубков Украины среди молодежи и взрослых на дистанциях 60, 100, 200 метров и в эстафетах, участник чемпионатов Европы. С начала полномасштабного вторжения Дмитрий пошел в ВСУ, участвовал в боях под Мариуполем. В плену он был с апреля прошлого года.

Ранее сообщалось, что украинцы выиграли четыре медали на чемпионате Европы по легкой атлетике в Стамбуле. На этих соревнованиях произошел жуткий инцидент с испанским бегуном.